"Dinero para pirotecnia debe usarse en caridad"

Se encuentra en proceso el deslinde de responsabilidades el suceso en el que grandes cantidades de pirotecnia estallaron en un templo de Mexquitic de Carmona, pero por lo pronto lo que debe suceder ya, es que se modere el uso o en su caso no se le utilice, pidió el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Acciones de la autoridad

El arzobispo ofició misa en la comunidad Contreras a la memoria de los fallecidos y dijo que la comunidad ha estado atenta y también se ha sumado a pedir moderación en el uso de la pirotecnia.

Explicó que ha mantenido diálogo con el párroco, acerca de la naturaleza del hecho que provocó el estallido y dejó las personas fallecidas y heridas.

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¿Qué declararon las autoridades eclesiásticas?

El arzobispo pidió que aquellos que utilizan pirotecnia la moderen y en su caso en vez de gastar en fuegos artificiales inviertan ese dinero que queman en ayudar a personas necesitadas.

"Hay tanta gente que tiene hambre y personas que no tienen medicamentos, hay personas que viven como una obra negra o en su caso viven con muy pocos recursos y se trata de personas que necesitan un gesto amable y actos de solidaridad con ellos".

Dijo que los actos de solidaridad significan mucho más que la venta de cohetes. "Es una situación festiva, pero debe entenderse lo que sucede cuando no hay moderación".

Aclaró el prelado que ahora se encuentran deslindando responsabilidades, pero recordó que a veces los sacerdotes no son los que organizan y por lo tanto, hay casos que son los propios ciudadanos quienes organizan.