Diputación Permanente recibe 23 iniciativas para su revisión

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Violencia de género, cambios al Registro Público de la Propiedad, nuevas reglas para el servicio de agua y reformas relacionadas con víctimas forman parte de las 23 iniciativas que llegaron a la Diputación Permanente del Congreso del Estado durante el receso legislativo.

Las propuestas relacionadas con violencia contra las mujeres concentran uno de los principales bloques de iniciativas. La diputada Dulcelina Sánchez de Lira del PVEM presentó planteamientos sobre lesiones por razones de género, violencia feminicida, violencia digital y mediática. Por su parte, Luis Emilio Rosas Montiel, de Morena, presentó reformas para armonizar la legislación estatal en materia de violencia contra las mujeres y una modificación relacionada con el distintivo "Hecho en San Luis Potosí México".

En otros temas, la diputada Sara Rocha Medina, del PRI, presentó reformas al Código Penal para incorporar disposiciones relacionadas con el abandono de una mujer embarazada, además de modificaciones a la Ley de Atención a Víctimas en materia de reparación integral del daño. María Aranzazu Puente Bustindui, del PVEM, propuso cambios relacionados con el Registro Público de la Propiedad para prevenir conflictos derivados de traslapes de predios.

La lista de iniciativas también incluye la propuesta del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín para impedir que personas inscritas como deudoras alimentarias puedan adoptar o acceder a carg

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí