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Video | Aguas negras invaden el cauce de Villa Antigua

Trabajos cerca de la Glorieta de la Familia habrían roto una tubería sanitaria; colonos alertan por riesgos para niños y fauna silvestre

Por Pulso Online

Agosto 18, 2026 01:20 p.m.
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      Los trabajos del paso elevado que construye el Gobierno del Estado en la Glorieta de la Familia habrían dañado una tubería sanitaria y provocado que aguas negras llegaran al cauce que atraviesa el fraccionamiento Villa Antigua, al poniente de la capital.

      La Gerencia General de Villa Antigua confirmó que la descarga comenzó la mañana de este martes y recorre parte del canal natural que se extiende aproximadamente dos kilómetros dentro del conjunto habitacional.

      De acuerdo con la administración, las obras incluyeron la ampliación de un canal para desalojar el agua pluvial proveniente de la glorieta y de zonas altas como Bellas Lomas y Plaza San Luis. Sin embargo, al continuar las excavaciones habría resultado dañada una tubería del drenaje sanitario.

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      La fuga desembocó en el canal pluvial y posteriormente llegó al cauce que atraviesa Villa Antigua. El problema generó preocupación entre los habitantes por posibles riesgos para niñas y niños que se acercan al lugar, así como para patos y otros animales silvestres.

      El incidente ocurre durante la construcción del puente vehicular que el Gobierno estatal decidió ejecutar sin la participación del Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de que inicialmente se planteó como un proyecto conjunto.

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      La obra contempla una inversión de entre 300 y 350 millones de pesos y busca conectar mediante un paso elevado el Anillo Periférico o Circuito Potosí sobre la glorieta ubicada en la salida a Guadalajara.

      Al anunciar el proyecto en junio, la entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, señaló que se revisarían las instalaciones existentes para evitar afectaciones en redes de electricidad y drenaje.

      La administración de Villa Antigua reportó inicialmente la descarga a Interapas, pero el organismo indicó que la reparación no correspondía a su competencia. Posteriormente notificó el caso a Seduvop.

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      La gerencia confirmó que la dependencia estatal se comprometió a reparar la tubería durante este martes. Los residentes indicaron que permanecerán atentos hasta que se detenga la descarga de aguas residuales.

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