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Mueren cuatro marinos tras caer con su camioneta a un río en Tamaulipas

El accidente ocurrió durante la madrugada en La Pesca, Soto La Marina; autoridades aún no han emitido información oficial sobre el hecho

Por El Universal

Agosto 18, 2026 01:19 p.m.
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Mueren cuatro marinos tras caer con su camioneta a un río en Tamaulipas
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      CIUDAD VICTORIA, Tamps.- Cuatro hombres elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fallecieron cuando la camioneta en que se trasladaban cayó al río en el poblado La Pesca, en el municipio de Soto La Marina.

      Diversos testimonios de habitantes del lugar coincidieron que los marinos andaban francos, conviviendo entre ellos.

      El accidente ocurrió la madrugada de hoy en el sitio conocido como Muelle La Draga, ubicado casi a la altura del kilómetro 47 que conduce a la playa La Pesca.

      La camioneta en la que llegaron al sitio es color blanca, la cual se hundió en el río y sus ocupantes se ahogaron.

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      Durante este martes, en el lugar se realizaban diversas maniobras de rescate para sacar el vehículo y los cuerpos de los cuatro hombres.

      Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido algún comunicado oficial sobre estos hechos.

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