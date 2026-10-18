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Enfermedades, principal causa de discapacidad

La tendencia es alcista respecto a 2020, señala el Inegi

Por Samuel Moreno

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Enfermedades, principal causa de discapacidad
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      La enfermedad se convirtió en la principal causa de discapacidad en San Luis Potosí, al concentrar 43.2% de los casos registrados en 2025, un incremento de 4.3 puntos porcentuales respecto a 2020, cuando representaba 38.9%, de acuerdo con la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Causas principales y cifras de discapacidad en San Luis Potosí

      El levantamiento estadístico contabilizó a 146 mil 253 personas con discapacidad en la entidad, equivalentes a 5.1% de la población estatal. Aunque la proporción se mantuvo respecto al censo anterior, el número de personas aumentó en 3 mil 135 durante el periodo.

      La edad avanzada fue la segunda causa más frecuente, con 29.6% de los casos, seguida de los accidentes, que representaron 14.1%, y las condiciones presentes desde el nacimiento, con 13.8 por ciento. En comparación con 2020, los accidentes también registraron un incremento, de 12.7 a 14.1%.

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      Limitaciones y perfil demográfico de personas con discapacidad

      Las dificultades para caminar, subir o bajar escaleras fueron las limitaciones más frecuentes entre las personas con discapacidad, al concentrar 49.1% de los casos, frente a 47.8 por ciento en 2020. En segundo lugar se ubicaron los problemas para ver, incluso con lentes, con 41.1 por ciento; mientras que las dificultades para oír, aun con aparato auditivo, representaron 22%.

      La encuesta también identificó que la discapacidad afecta principalmente a la población de mayor edad. Entre las personas de 85 años y más se registraron los porcentajes más elevados, con 7.4 por ciento en mujeres y 5.3% en hombres. En el desglose por sexo, las mujeres representaron 52.6 por ciento de la población con discapacidad, frente a 47.4% de los hombres.

      En el contexto nacional, San Luis Potosí se ubicó por encima de la media en la proporción de personas con discapacidad de 4.9 por ciento.

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