Discurso de Gallardo polariza y divide: CEM

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El discurso con características del pronunciado durante el informe de gobierno, en una sociedad tan polarizada como la de San Luis Potosí, podría exponer a una explosión social indeseable, cuando lo que el estado demanda es prudencia de todos, para que se tenga la "fiesta democrática" de la que luego hablan todos los políticos, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Mexicano Capítulo San Luis (CEMexicano) Jaime Chalita Zarur.

Aseguró que en los mensajes vertidos por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en su informe, habla de enemigos y de polarización con el que además se adelanta a la voluntad democrática del pueblo y con eso se tiene que tener mucho cuidado porque no es la manera de dirigirse al pueblo que gobierna y que le dio la confianza del voto.

Recordó que San Luis Potosí está compuesto por gente que votó por él y por gente que no lo hizo a su favor y a todos nos gobierna.

Es un gobernante que ha dejado un mensaje temerario y da mucha pena que en una sociedad tan polarizada como la de nosotros, las pasiones políticas con esas expresiones pueden ser un caldo de cultivo para una explosión social indeseable.

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Sostuvo que el modelo democrático está agotado en función de la pobreza de este país que no fue provocada por la iniciativa privada como lo han dicho muchos, sino por la falta de educación, por la renuncia de los alumnos que salen de sus escuelas para trabajar porque no encuentran el atractivo para quedarse y prepararse.

Pidió que el gobierno se concentre en la generación de infraestructura como lo ha venido haciendo bien, pero que la vida partidista se la deje a los partidos y a los ciudadanos. "Esperamos que el ritmo de construcción de infraestructura como se ha hecho en los últimos 5 años, se siga haciendo porque aparte se ha hecho muy bien, con independencia de que otra cosa es la rendición de cuentas".

Agregó que inclinar balanzas desde el sector oficial puede originar protestas, marchas y bloqueos como ocurre en la Ciudad de México.