Dispareja, la labor legislativa potosina

La representación de San Luis Potosí en la Cámara de Diputados arrastra un desempeño disparejo en la LXVI Legislatura: mientras algunos legisladores concentran hasta 18 iniciativas, todas las propuestas permanecen congeladas en comisiones y hay casos que ya superan las 20 ausencias, según el Sistema de Información Legislativa (SIL) en el periodo del 29 de agosto de 2024 a la fecha.

En total, las y los 12 diputados federales potosinos suman 95 iniciativas. El PVEM concentra 55 de ellas, Morena 32 y el PAN 8. Sin embargo, el volumen legislativo no se traduce en resultados, pues prácticamente todas siguen pendientes de dictamen, lo que exhibe un rezago generalizado en la agenda impulsada por la delegación potosina.

De la bancada de Morena, Francisco Adrián Castillo Morales encabeza la presentación de iniciativas con 13 propuestas; sin embargo, todas siguen pendientes en comisiones. Entre ellas, se encuentra declarar el 30 de octubre como Día Nacional del Zacahuil. Además, suma seis ausencias en votación de dictámenes, una en acuerdos parlamentarios y apenas tiene dos intervenciones en tribuna.

Le sigue Briceyda García Antonio, con cinco iniciativas también detenidas en comisiones, entre ellas la propuesta para declarar el 24 de julio como Día Nacional del Venado Cola Blanca, además de reformas en salud y educación.

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Por representación proporcional, Gabino Morales Mendoza acumula siete iniciativas sin avance, varias relacionadas con reformas al Código Penal Federal. En tanto, Aremy Velazco Bautista también suma siete iniciativas pendientes, enfocadas en leyes ambientales y derechos de la infancia, además de 11 ausencias en dictámenes a discusión.

En la bancada del PVEM, Oscar Bautista Villegas encabeza la lista de diputados con más iniciativas presentadas, al sumar 18. De acuerdo con la plataforma, todas permanecen detenidas en comisiones, entre ellas la que busca expedir la Ley General del Notariado. Le sigue Leonor Noyola Cervantes, con 14 iniciativas, todas también pendientes en comisiones. Entre sus propuestas destaca el decreto para declarar el 14 de octubre como Día Nacional de la Lengua Tének.

Por su parte, María Graciela Gaitán Díaz mantiene 9 iniciativas pendientes de análisis en comisiones. Una de las más relevantes plantea reformar y adicionar el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de tamizaje psicoemocional y detección temprana de padecimientos mentales en el entorno escolar.

En el caso de Juan Carlos Valladares Eichelmann, ha presentado 8 iniciativas: 7 siguen pendientes en comisiones y una fue retirada. Entre las que continúan en análisis se encuentra la propuesta para expedir la Ley Federal de Inclusión Digital y Emprendimiento Juvenil.

Más abajo aparece José Luis Fernández Martínez, con 4 iniciativas aún en comisión, entre ellas la que adiciona el artículo 218 de la Ley General de Salud. Finalmente, Ricardo Gallardo Juárez registra 2 iniciativas presentadas, ambas pendientes de dictamen, entre las que aparece la propuesta para reformar y adicionar los artículos 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En el PAN, el diputado David Azuara Zúñiga, ha presentado seis iniciativas, todas pendientes, además de sumar 16 intervenciones en pleno, la mayor participación entre la delegación potosina. Entre ellas una propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. En contraste, la diputada plurinominal Nubia Iris Castillo Medina acumula 25 ausencias y registra dos iniciativas pendientes en comisiones, siendo una de ellas una reforma sobre el reconocimiento de intérpretes y traductores de lenguas indígenas como servidores públicos.

Disparidades en iniciativas y asistencia por bancada

Los promedios por bancada confirman la disparidad. Morena registra 4.5 ausencias por legislador; el PVEM, 7; y el PAN, 20. A la par, el rango de iniciativas va de 2 a 18 por diputado, con niveles de participación en tribuna igualmente irregulares. El balance exhibe una constante entre las fuerzas políticas: alta presentación de iniciativas, bajo avance en comisiones y marcadas diferencias en asistencia.