Docente vinculado a proceso sigue activo en la UASLP

Tiene una medida cautelar que le impide impartir clases: Salazar Flores

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
El profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar y lesiones contra una exalumna continúa trabajando y recibiendo salario en la institución, aunque fue separado de manera provisional de sus actividades frente a grupo.

Profesor vinculado a proceso mantiene contrato y salario

La encargada del despacho de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Olivia Salazar Flores, explicó que el docente se mantiene contratado, pero actualmente tiene una medida cautelar que le impide presentarse a la Facultad de Ciencias o impartir clases.

Detalló que, pese a esta restricción, el profesor continúa realizando labores académicas como investigador, por lo que sigue percibiendo su salario mientras se desarrolla el procedimiento interno y no se determine una responsabilidad.

Investigación interna y proceso judicial en curso

Salazar Flores indicó que la Defensoría abrió diligencias luego de que una egresada denunciara hechos que trascendieron a medios de comunicación. La denunciante concluyó sus estudios en 2022 y refiere hechos ocurridos a finales de 2025, lo que limita la intervención de la universidad en esa parte del caso.

No obstante, señaló que también se mencionaron posibles hechos previos al egreso de la estudiante, por lo que la institución revisa si existieron conductas contrarias al código de ética universitario. Paralelamente, la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, informó que un juez vinculó a proceso al profesor César Gabriel N., sin que se le dictara prisión preventiva.

Sólo un 40% de mujeres integran la Guardia Civil

Consensuada, intervención en jardín: Christian Azuara

No se han detectado rastros clandestinos: PC

Ayto. de Soledad prevé retirar Alerta de Género

