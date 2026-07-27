Documentos acreditan que Ayto. de V. Juárez cumplió: Sara Rocha

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Las denuncias por el presunto incumplimiento del aumento salarial a trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez continúan, pese a que la presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, afirmó que el conflicto quedó resuelto y que el incremento comprometido sí fue aplicado.

La legisladora aseguró que ha dado seguimiento al caso y sostuvo que el gobierno municipal atendió la situación, por lo que incluso señaló, que existen documentos que acreditan el aumento salarial.

La declaración de la diputada se da luego de que trabajadores denunciaran que el incremento anunciado por el Congreso del Estado, la Secretaría del Trabajo y el Gobierno del Estado no se reflejó en sus percepciones. Sobre esos señalamientos, Rocha Medina respondió que el Ayuntamiento resolvió el problema "inmediatamente" y sugirió solicitar la documentación correspondiente a la presidenta municipal.

En contraste, el abogado de los trabajadores, Roberto Rivera Martínez, aseguró que las irregularidades persisten y presentó recibos de nómina correspondientes a este año que, afirmó, evidencian que algunos empleados tienen registrados únicamente tres días laborados, aunque desempeñan jornadas de lunes a sábado. Sostuvo que los trabajadores continúan percibiendo entre 800 y mil 200 pesos semanales y que esa forma de registrar la nómina busca aparentar el cumplimiento del salario mínimo.

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Rivera Martínez también afirmó que las denuncias presentadas ante el Congreso del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no han sido atendidas. Agregó que seis trabajadores fueron presionados para renunciar al sindicato y que otros diez desistieron de reclamar el pago del salario mínimo, además de señalar que ocho empleados fueron despedidos durante el conflicto laboral.

Asimismo, informó que cuatro trabajadores reinstalados mediante un procedimiento judicial permanecen sin ser incorporados a la nómina, sin recibir salario y sin actividades asignadas, por lo que sostuvo que el conflicto laboral en el Ayuntamiento de Villa Juárez continúa, pese a la postura de la presidenta de la Comisión del Trabajo.