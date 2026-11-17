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El Congreso de San Luis Potosí aprobó un punto de acuerdo, impulsado por el diputado José Roberto García Castillo, para exhortar a los 59 ayuntamientos, a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y a la Comisión Estatal del Agua a promover el aprovechamiento del agua de lluvia en edificios públicos.

El exhorto pide impulsar acciones de orientación, difusión y capacitación, con asistencia técnica para captar, almacenar y reutilizar el agua de lluvia.

A los ayuntamientos les plantea utilizar sistemas de captación en inmuebles a su cargo, como oficinas administrativas, centros comunitarios y de asistencia social, espacios deportivos, centros culturales y planteles educativos, donde corresponda.

García Castillo explicó que la propuesta busca que los edificios públicos utilicen el agua de lluvia en algunas de sus actividades, reduzcan su consumo de agua subterránea y favorezcan la recarga del acuífero.

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