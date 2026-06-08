"Duración de juicios depende de factores procesales"

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La emisión de sentencias continúa siendo uno de los principales retos para el Poder Judicial de San Luis Potosí, reconoció la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa, al señalar que la complejidad de los procedimientos legales influye directamente en los tiempos de resolución de los asuntos.

La magistrada explicó que la duración de un juicio depende de diversos factores procesales, entre ellos las distintas etapas que deben agotarse, así como la presentación de amparos, recursos y otros mecanismos legales que pueden prolongar la conclusión de los expedientes antes de que se emita una resolución definitiva.

Detalló además que el sistema penal acusatorio vigente privilegia mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar que todos los casos concluyan necesariamente con una sentencia. Entre estas herramientas se encuentran los acuerdos entre las partes y la reparación del daño, siempre que los asuntos cumplan con los requisitos establecidos por la legislación.

Sin embargo, aclaró que dichas alternativas no pueden aplicarse de manera generalizada, ya que existen procesos que por su naturaleza deben seguir su curso hasta la determinación judicial correspondiente.

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