Echaron a diez empleados por robo: Christian Azuara

El titular de la Dirección de Servicios Municipales de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que alrededor de 10 trabajadores operativos, fueron cesados al inicio de la pasada administración municipal por diferentes irregularidades, entre ellas robo de cableado y uso indebido de materiales públicos.

Azuara explicó que las sanciones se aplicaron tras detectar casos de empleados que realizaban trabajos particulares con recursos municipales, como el uso de pintura de la dependencia para inmuebles privados o la sustracción de materiales eléctricos pertenecientes al área de Alumbrado Público, hechos que incluso, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado.

“El mensaje fue claro desde el inicio: no se permitirá ningún acto de corrupción, ni abuso del cargo, sin importar si se trata de directores, coordinadores o personal operativo”, señaló el funcionario, quien agregó que algunos de los trabajadores despedidos, fueron detenidos en flagrancia, mientras que otros prefirieron no interponer demandas laborales al reconocer las faltas cometidas.

Destacó, que durante la actual administración, no se han registrado despidos por causas disciplinarias, únicamente renuncias voluntarias, principalmente en el área de Alumbrado Público.

