Edil capitalino arranca rehabilitación de calle Julián de Los Reyes

Al inaugurar los trabajos para la rehabilitación integral de la calle Julián de Los Reyes, en el primer cuadro de la ciudad, obra de alto impacto por la intensa actividad comercial y el alto tránsito vehicular que se registra en el Centro Histórico de la capital, el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció que continuará este ritmo sin precedente en San Luis Potosí en materia de obra pública.

El alcalde capitalino señaló que se trata de la séptima obra iniciada en una semana, de las alrededor de 200 puestas en marcha por esta administración, con las que no solamente se mejora la movilidad y se impulsa la economía, sino que eleva las condiciones de vida de muchas familias, en virtud de que se atienden las necesidades en todas las zonas de la ciudad.

En el inicio de los trabajos, el alcalde Enrique Galindo estuvo acompañado por el expresidente del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, Gerardo Chevaile Ramos y el presidente de la CMIC, Leopoldo Stevens Pérez, así como habitantes del primer cuadro, propietarios de comercios, gerentes de instituciones bancarias y cadenas comerciales, además de líderes de mercados, quienes reconocieron la importancia de este proyecto.

María García Herrera, presidenta de la Junta de Participación Ciudadana del sector, señaló que es la primera ocasión, en más de tres décadas, que se le da atención a esta calle, que se encuentra sumamente deteriorada no solamente en el pavimento, sino también en banquetas y redes de agua y drenaje.

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eustorgio Chávez Garza, informó que se abarcarán un total de 3 mil 100 metros cuadrados con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor para una muy larga duración, así como nuevas líneas de agua potable y drenaje, señalética, rampas para personas con discapacidad banquetas, alumbrado y señalética.