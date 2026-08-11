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EGC arranca puente Jacobo Payán - SNM

Agilizará la circulación de la Z.I. a Salvador Nava y salida a Guadalajara

Por Redacción

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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EGC arranca puente Jacobo Payán - SNM
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      El Alcalde Enrique Galindo Ceballos dio el banderazo de arranque a la construcción del brazo que conectará el bulevar Jacobo Payán con la avenida Salvador Nava, una obra de aproximadamente 500 metros de longitud que permitirá agilizar la circulación hacia la Zona Industrial, al intervenir uno de los puntos de mayor flujo vehicular de San Luis Capital.

      Durante el arranque, el Alcalde Enrique Galindo destacó que esta obra es resultado del trabajo del Cabildo y del Gobierno Municipal para impulsar infraestructura que atienda las necesidades de movilidad y contribuya al desarrollo y competitividad de San Luis Capital. Señaló que este año se llegará a más de 60 proyectos de infraestructura de alto impacto.

      El proyecto incorporará trabes metálicas y será ejecutado por constructores potosinos, con una solución de infraestructura que permitirá mejorar los desplazamientos, reducir cuellos de botella y fortalecer la conexión entre distintos sectores de la ciudad y la Zona Industrial.

      El arranque contó con la presencia de integrantes de la familia de Jacobo Payán Latuff, entre ellos el Presidente del Atlético de San Luis, Jacobo Payán Espinosa; además de la senadora Verónica Rodríguez, el diputado federal David Azuara y el diputado local Rubén Guajardo, así como  habitantes de la zona.

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      El alcalde Enrique Galindo explicó que el nuevo paso superior vehicular permitirá contar con una estructura moderna y funcional para resolver el conflicto vial que actualmente se genera en este punto. La intervención beneficiará directamente a habitantes, trabajadores, transportistas y automovilistas que diariamente utilizan este corredor.

      Mónica Martínez, integrante del Comité de Obra y Presidenta de la Junta de Participación Ciudadana del sector, reconoció al alcalde Enrique Galindo por impulsar el proyecto y señaló que se trata de una obra trascendental, porque desata un nudo vial y transforma el día a día de quienes transitan por este punto de la ciudad.

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