El 82% de los municipios no han integrado los CPC

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El 82 por ciento de los municipios del estado de San Luis Potosí, no han logrado integrar los Comités Municipales de Participación Ciudadana, informó Fabián Espinosa Díaz de León, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Ante el desdén de la sociedad civil por participar en la vigilancia de la función pública, refirió que el CPC determinó ampliar los plazos de la convocatoria pública de integración municipal, a fin de que más personas deseen incorporarse.

Complementó que la inscripción y recepción de documentación permanecerá abierta hasta el próximo 31 de agosto de 2026, por lo tanto, deberán quedar formalmente integrados, a más tardar el próximo 30 de septiembre. Espinosa Díaz de León subrayó que personal del Comité ha acudido a las cuatro regiones del estado para promover el interés ciudadano, sin embargo, no existe voluntad de colaborar con la creación de los órganos municipales.

Refirió que, mientras las principales ciudades y municipios, que suman 17, ya cuentan con los Comités Municipales, las municipalidades de menor población son las que concentran la apatía ciudadana.

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"Estamos integrados en 17 municipios. Hemos tenido muy poca participación. Por eso lo volvimos a abrir (la convocatoria de conformación). Estamos saliendo, por eso primero lo hicimos por las cabeceras de cada zona", concluyó el entrevistado.