logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El 82% de los municipios no han integrado los CPC

Por Rubén Pacheco

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
A
El 82% de los municipios no han integrado los CPC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El 82 por ciento de los municipios del estado de San Luis Potosí, no han logrado integrar los Comités Municipales de Participación Ciudadana, informó Fabián Espinosa Díaz de León, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

      Ante el desdén de la sociedad civil por participar en la vigilancia de la función pública, refirió que el CPC determinó ampliar los plazos de la convocatoria pública de integración municipal, a fin de que más personas deseen incorporarse.

      Complementó que la inscripción y recepción de documentación permanecerá abierta hasta el próximo 31 de agosto de 2026, por lo tanto, deberán quedar formalmente integrados, a más tardar el próximo 30 de septiembre. Espinosa Díaz de León subrayó que personal del Comité ha acudido a las cuatro regiones del estado para promover el interés ciudadano, sin embargo, no existe voluntad de colaborar con la creación de los órganos municipales. 

      Refirió que, mientras las principales ciudades y municipios, que suman 17, ya cuentan con los Comités Municipales, las municipalidades de menor población son las que concentran la apatía ciudadana.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Estamos integrados en 17 municipios. Hemos tenido muy poca participación. Por eso lo volvimos a abrir (la convocatoria de conformación). Estamos saliendo, por eso primero lo hicimos por las cabeceras de cada zona", concluyó el entrevistado. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje
        Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje

        Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje

        SLP

        Pulso Online

        Interapas sustituirá 50 metros de tubería entre Agustín Vera y Zapata; la obra costará alrededor de 450 mil pesos

        Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga
        Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga

        Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga

        SLP

        Pulso Online

        El organismo informó que espera la estabilización del terreno para realizar el bacheo; no precisó cuándo concluirá los trabajos

        Enchúlame la Colonia evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC
        Enchúlame la Colonia evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC

        "Enchúlame la Colonia" evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC

        SLP

        Rubén Pacheco

        Reyes Novelo consideró que todas las colonias y los fraccionamientos presentan desperfectos

        Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo
        Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo

        Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo

        SLP

        Pulso Online

        El dictamen plantea incorporar al menos a ocho personas dentro del espectro o representantes de organizaciones civiles; los cargos no serían remunerados