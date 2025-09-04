El Alcalde reconoce e impulsa al talento joven

El alcalde Enrique Galindo entregó el Premio Municipal de las Juventudes 2025, donde aseguró que en la juventud potosina está la esperanza y el motor para construir la nueva identidad de San Luis Capital. “Si no hubiera un premio como este, quizá no nos daríamos cuenta de la enorme calidad y talento que tenemos en la ciudad; talento que estaba escondido y que ahora debemos reconocer, impulsar y visibilizar”, afirmó.

El presidente municipal subrayó que su gobierno ha apostado por políticas públicas para abrir espacios de participación, innovación y liderazgo juvenil, con la convicción de que quienes hoy reciben este premio son jóvenes que ya están aportando a la ciudad. “Queremos que este reconocimiento siga, que se institucionalice, que crezca y que cada vez reconozca más ámbitos, siempre en beneficio de las juventudes capitalinas”, expresó.

En esta edición, los galardonados fueron: María Cristina Castro Baños, en Mérito Académico; Jesús Gilberto Borrego Lechuga, en Mérito Deportivo; Claudia Tonantzi Rodríguez Ibarra, en Mérito Cultural y Artístico; Erik Alexander Piñón Leija, en Innovación Emprendedora; Lorenzo Armando Ortega Leija, en Mérito a la Acción Social; Monserrat Mendoza Martínez, en Mérito al Medio Ambiente, y Fátima

Luna Romo, en Mérito en Derechos Humanos.

También recibieron Menciones Honoríficas jóvenes destacados como Daniela Faz Hernández, Isaac Mauricio Cuevas Rodríguez, Luis Mario Céspedes Maldonado, Liseska Gallegos Gutiérrez, Erubey León García, Pablo Miguel García Blanco, Diana Eunice Esparza Rodríguez, Adriana Paola Hernández Compeán, Miguel Ángel Waldo Izquierdo, Dibanhy Mildreth Valladares García, Lino Flores Bustos, Leonardo Daniel García Torres, Soul Ramírez Ávila y Catherine Itzel Cordero Vázquez.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, felicitó a las y los jóvenes premiados y señaló que este reconocimiento busca inspirarlos a seguir soñando y a mantener su compromiso con San Luis Potosí. “Hoy son ejemplo para toda la ciudad y representan la fuerza de la juventud potosina”, concluyó.