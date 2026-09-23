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El Estado cerrará 2026 con más de10 mil pensionados

Actualmente el organismo se encuentra al corriente en el pago de las pensiones

Por Samuel Moreno

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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El Estado cerrará 2026 con más de10 mil pensionados
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      La Dirección de Pensiones del Estado prevé cerrar 2026 con más de 10 mil personas pensionadas y un gasto superior a los 4 mil millones de pesos en la nómina anual, informó su titular, Luis Arturo Coronado Puente, quien aseguró que actualmente el organismo se encuentra al corriente en el pago de las pensiones.

      Explicó que para la nómina correspondiente a este fin de semana se destinarán alrededor de 307 millones de pesos, monto que contempla los incrementos salariales de entre 7 y 9 por ciento aplicados a las secciones 26 y 52 del SNTE, correspondientes al magisterio, y que tienen impacto en las pensiones estatales.

      Coronado Puente señaló que el número de pensionados se acerca ya a los 10 mil y estimó que esta cifra será superada durante el presente año, tal como se había previsto para 2026. Aseguró que la Dirección de Pensiones cuenta con los recursos y previsiones necesarias para atender el crecimiento de la nómina.

      Detalló que los ingresos propios del organismo rondan los 90 millones de pesos, mientras que el costo mensual de la nómina supera los 300 millones, por lo que aproximadamente dos terceras partes de los recursos necesarios son aportadas por el Gobierno del Estado. Para noviembre, agregó, se contempla una erogación cercana a los mil millones de pesos, mientras que al cierre del año el gasto acumulado será superior a los 4 mil millones.

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