El IPICYT impulsa la formación de talento en Inteligencia Artificial para enfrentar los desafíos del presente y del futuro

José Luis Morán López, Salvador Ruiz Correa y Daniel Salgado Blanco, integrantes del Grupo de Ciencia e Ingeniería Computacionales (GCIC) del IPICYT.

En un contexto global marcado por la transformación digital, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) se consolida como un actor estratégico en la formación de talento especializado en Inteligencia Artificial (IA), una disciplina clave para enfrentar los retos del siglo XXI en la salud, la industria, la educación y la sostenibilidad, entre otros.

La acelerada evolución tecnológica ha redefinido las dinámicas sociales, económicas y científicas en todo el mundo. En este escenario, la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta transversal que impacta desde la atención médica personalizada hasta la automatización de procesos industriales, pasando por la gestión inteligente de recursos naturales y la educación digital.

La importancia que tiene este tema a nivel internacional y la adhesión de México a diversas iniciativas quedó plasmada en la firma en la Declaración Conjunta sobre una Alianza Digital que comparten 20 Jefes de Gobierno y de Estado de América Latina y el Caribe, la Unión Europea y sus 27 Estados Miembros. La Alianza Digital UE-ALC es una asociación voluntaria basada en valores compartidos y una visión mutua para una transformación digital centrada en el ser humano y los esfuerzos para reducir las brechas digitales. Esta iniciativa formó parte de las acciones propuestas en la Cumbre CELAC-UE 2025.

Frente a este panorama, el IPICYT ha asumido un papel protagónico en México al impulsar la formación de profesionales capaces de liderar esta transformación con una visión ética, crítica y contextualizada.

Como Centro Público de Investigación perteneciente al sistema de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el IPICYT ha desarrollado programas académicos de alto impacto que vinculan la investigación científica con la solución de problemas reales. Esta orientación aplicada responde a una necesidad urgente: formar talento que no sólo sea capaz de utilizar las plataformas de IA en el mercado, sino que domine los fundamentos técnicos y desarrolle soluciones a diversos problemas científicos y sociales, y que también comprenda sus implicaciones sociales y económicas.

Desde hace cuatro años, el instituto, a través del Grupo de Ciencia e Ingeniería Computacionales, ofrece el diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada, dirigido a profesionales de diversas disciplinas que buscan incorporar herramientas de IA en sus áreas de trabajo. Este programa ha sido clave para democratizar el acceso a la formación especializada, permitiendo que ingenieros, médicos, biólogos, economistas y otros perfiles se capaciten en algoritmos de aprendizaje automático, procesamiento de datos, visión computacional y modelado predictivo. A partir de su éxito, hace dos años se lanzó el diplomado en Inteligencia Artificial para la Informática de la Salud, enfocado en el desarrollo de soluciones tecnológicas específicas para el sector salud, incluyendo sistemas de apoyo al diagnóstico, análisis de imágenes médicas, vigilancia epidemiológica y gestión hospitalaria.

Ambos diplomados han generado un total de 82 proyectos terminados, muchos de ellos con aplicaciones directas en el monitoreo ambiental, la predicción de riesgos sanitarios, la automatización industrial y la investigación básica. Estos proyectos no solo han contribuido al avance del conocimiento, sino que también han tenido un impacto tangible en comunidades, empresas y organismos públicos. Además, han derivado en seis tesis doctorales y dos de maestría; lo que evidencia la profundidad académica y el rigor metodológico de los programas. Varios de estos trabajos han sido presentados en congresos internacionales y publicados en revistas científicas, posicionando al IPICYT como un referente en la formación avanzada en IA.

Este año, el IPICYT dio un paso decisivo al inaugurar la Maestría en Inteligencia Artificial, un programa de posgrado diseñado para formar profesionales capaces de proponer soluciones tecnológicas con impacto social y económico. La maestría responde a la creciente demanda de expertos en IA que puedan liderar proyectos complejos, desde el diseño de algoritmos hasta la implementación de sistemas inteligentes en entornos reales. El enfoque interdisciplinario del programa permite a los estudiantes integrar conocimientos en matemáticas, computación, salud pública e ingeniería, con una perspectiva ética y contextualizada. Además, se promueve el trabajo colaborativo y la vinculación con sectores productivos, lo que facilita la transferencia de conocimiento y la innovación orientada a resultados.

La relevancia de esta iniciativa se amplifica en el corredor industrial de San Luis Potosí, una de las zonas más dinámicas del país, donde convergen sectores como el automotriz, logístico, manufacturero y agroindustrial. En esta región, la necesidad de soluciones inteligentes para optimizar procesos, reducir costos y mejorar la sostenibilidad está en constante crecimiento. La incorporación de IA en líneas de producción, sistemas de mantenimiento predictivo, logística inteligente y gestión energética representa una ventaja competitiva crucial. Contar con recursos humanos capacitados en IA es indispensable para mantener la competitividad regional, atraer inversión de alto valor y fomentar la innovación local.

El IPICYT ha entendido que la formación en IA no debe limitarse a un enfoque técnico, sino que debe incluir una visión crítica sobre su impacto en la sociedad. Por ello, los programas académicos incluyen módulos sobre ética de la inteligencia artificial, sesgos algorítmicos, privacidad de los datos y gobernanza tecnológica. Esta formación integral busca que los egresados no solo sean expertos en programación y modelado, sino también líderes capaces de tomar decisiones informadas y responsables en contextos complejos.

Además, el IPICYT ha extendido su impacto más allá del estado. Este año, colaboró en el diseño del nuevo programa de estudios en Ingeniería en Inteligencia Artificial que inicia en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Esta alianza busca ampliar la oferta educativa en IA a nivel nacional, fortaleciendo la formación desde el nivel de licenciatura y creando puentes entre la academia, la industria y el sector público. La colaboración interinstitucional permite compartir buenas prácticas, desarrollar contenidos curriculares pertinentes y fomentar la movilidad académica de estudiantes y profesores.

Este tipo de iniciativas es fundamental para construir un ecosistema nacional de inteligencia artificial que sea inclusivo, diverso y orientado al desarrollo sostenible. En un país como México, con grandes desafíos en salud pública, educación, seguridad y medio ambiente, la IA puede ser una herramienta poderosa para diseñar soluciones innovadoras y escalables. Sin embargo, esto solo será posible si se invierte en la formación de talento, en la creación de infraestructura científica y en el fortalecimiento de redes de colaboración.

En el grupo académico del IPICYT responsable de este programa existe la firme convicción de que la inteligencia artificial no es únicamente una herramienta tecnológica, sino un motor de innovación transversal capaz de transformar la manera en que enfrentamos los grandes desafíos sociales y ambientales. Para lograrlo, la formación de talento local resulta clave: México no debe limitarse a consumir tecnología, sino también diseñarla, adaptarla y liderarla.

Con estas acciones, el IPICYT reafirma su compromiso con el desarrollo científico y tecnológico del país, apostando por una formación de calidad, ética y orientada al impacto social. En estos tiempos de cambio acelerado, invertir en inteligencia artificial es invertir en el futuro de México. La apuesta del IPICYT no es solo por la tecnología, sino por las personas que la hacen posible: investigadores, docentes, estudiantes y profesionales que, desde San Luis Potosí, están construyendo el conocimiento que México necesita para enfrentar los retos del siglo XXI con inteligencia, creatividad y responsabilidad.

Entre los proyectos de mayor relevancia social desarrollados en el marco de estos programas destacan tres iniciativas emblemáticas: dos en San Luis Potosí y una más en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo. El primero consiste en la implementación de modelos de aprendizaje profundo para la detección temprana de cáncer de mama a partir de imágenes médicas, con el objetivo de reducir la mortalidad mediante diagnósticos oportunos y accesibles, utilizando algoritmos que permiten identificar riesgos desde etapas iniciales. El segundo proyecto, impulsa una plataforma de vigilancia epidemiológica diseñada para integrar datos en tiempo real y fortalecer la capacidad de respuesta ante brotes infecciosos. Estos dos proyectos se realizan en coordinación con los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí Finalmente, la colaboración con el IMSS en Quintana Roo se centra en el desarrollo de herramientas para la predicción temprana de cardiopatías congénitas.

Estos proyectos reflejan no sólo la capacidad del IPICYT para generar conocimiento de vanguardia, sino también su compromiso con poner la inteligencia artificial al servicio de la salud y de la sociedad, contribuyendo a salvar vidas y a construir un futuro más justo y saludable para todas y todos.

