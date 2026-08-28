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El PAN no está obligado a hacer alianzas: RGB

Esto tras la la postura del CEN de tomar estas decisiones

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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El PAN no está obligado a hacer alianzas: RGB
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      El PAN no asumirá como una estrategia obligada una alianza electoral rumbo a 2027 en San Luis Potosí. El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, señaló que el partido primero deberá definir su propio proyecto y a partir de ello, determinar si es conveniente competir junto con otras fuerzas políticas.

      La postura se da después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, estableciera que las decisiones sobre posibles alianzas, corresponderán al Comité Ejecutivo Nacional, aunque deberán considerar la realidad política de cada estado y la opinión de sus dirigencias locales. El líder panista sostuvo que las condiciones de una entidad no necesariamente son comparables con las de otra, por lo que las decisiones rumbo a 2027 deberán tomarse de manera diferenciada.

      Guajardo Barrera señaló que esta posición también marca una diferencia frente al planteamiento del dirigente nacional del PRI, quien ha manifestado su intención de buscar diálogo con distintos partidos para concretar una alianza total en las entidades donde sea posible. En San Luis Potosí, explicó, el escenario requiere un análisis particular al tratarse del único estado del país gobernado por el Partido Verde Ecologista de México.

      "Cada particularidad de cada estado juega diferente. Yo veo que el presidente nacional del PRI está buscando una alianza total en todos lados, como si todo fuera igual y en el PAN se está haciendo un diagnóstico y un análisis en la particularidad de cada estado", dijo. 

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      Aunque no descartó una coalición, Guajardo Barrera afirmó que cualquier acuerdo deberá ser compatible ideológicamente con Acción Nacional para evitar que el partido pierda su identidad.

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