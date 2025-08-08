"El Pleno definirá la Directiva"

El diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aclaró que la renovación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, no responde a un orden jerárquico entre fuerzas políticas, sino a una votación del Pleno.

En medio de la pugna por encabezar la Directiva durante el segundo año legislativo, Serrano explicó que, a diferencia de la Jucopo que se integra de acuerdo al número de diputaciones por grupo parlamentario, la presidencia del Congreso se decide por consenso y posterior aprobación en el Pleno, sin una regla fija que determine a qué partido le corresponde.

"No hay controversia en la Jucopo; todos los grupos tienen el derecho de aspirar a la Mesa, que es la máxima tribuna del Congreso", afirmó, al referirse al interés de varias fracciones por presidir el órgano legislativo a partir del 15 de septiembre.

La declaración surge luego de que el grupo parlamentario del PAN, reiterara su intención de liderar la Directiva, al argumentar que, aunque tiene el mismo número de diputaciones que el PT, obtuvo mayor número de votos en las urnas, lo que lo colocaría como la tercera fuerza política del Congreso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Serrano afirmó en que la decisión será resultado de un acuerdo político dentro de la Jucopo, donde se privilegiará el diálogo y los equilibrios. También negó que desde su bancada se intente imponer a alguien en la presidencia del Congreso y pidió evitar "interpretaciones incorrectas" sobre el proceso. "Seguramente lo vamos a abordar en la Jucopo, como siempre buscaremos el consenso, y lo que sí puedo decirles es que en todo momento vamos a mantener los equilibrios", finalizó el legislador.