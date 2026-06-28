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Galindo formaliza nombramiento de Alejandro Polanco en Protección Civil

La dependencia logró desahogar más de 1,800 dictámenes pendientes y mejorar la expedición de autorizaciones.

Por El Universal

Junio 28, 2026 01:51 p.m.
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Galindo formaliza nombramiento de Alejandro Polanco en Protección Civil
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que en próximos días nombrará de manera formal a Alejandro Polanco Acosta como director de Protección Civil Municipal, luego de que el actual encargado de despacho cumplió con los requisitos y certificaciones necesarias para asumir el cargo.

      El presidente municipal destacó los resultados obtenidos por la dependencia desde la salida del anterior titular, al señalar que se logró desahogar más de mil 800 dictámenes que permanecían pendientes y agilizar la expedición de autorizaciones relacionadas con protección civil.

      "Ya lo voy a nombrar director, ya cumplió las certificaciones", señaló Galindo, quien además aseguró que la dependencia ha mejorado su funcionamiento y que desaparecieron las quejas relacionadas con retrasos en los trámites. El alcalde sostuvo que los cambios implementados permitieron eliminar prácticas irregulares dentro de la corporación. "Eliminamos focos de corrupción y la verdad es que hemos trabajado bastante bien en eso", afirmó.

      Por su parte, Polanco Acosta indicó que las investigaciones derivadas de los presuntos actos de corrupción que motivaron la salida del anterior director continúan en manos de la Contraloría Interna del Ayuntamiento, instancia a la que se entregó toda la información requerida para el desarrollo de las indagatorias.

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      Respecto a las modificaciones realizadas en la dependencia, explicó que se simplificaron diversos procesos administrativos para agilizar la emisión de dictámenes. Entre los principales cambios destacó la eliminación de las visitas ordinarias previas, que anteriormente podían tardar meses en realizarse.

      Ahora, explicó, los solicitantes pueden presentar evidencia fotográfica y videográfica de las condiciones de sus establecimientos, además de firmar una declaración sobre la veracidad de la información proporcionada, lo que permite emitir los dictámenes con mayor rapidez. Polanco aseguró que estas medidas han reducido la tramitología y cerrado espacios que anteriormente podían propiciar actos indebidos en la gestión de permisos y autorizaciones.


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