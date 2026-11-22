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El quiosco de cantera rosa de nuestra Plaza de Armas, con sus 78 años de historia, es un símbolo de nuestra identidad cultural que, además, guarda los nombres de ocho músicos mexicanos inmortalizados en cada una de sus caras.

La iniciativa de colocar estos nombres se atribuye a la Banda Sinfónica del Estado, agrupación que, desde 1934, usa el sitio como escenario de sus conciertos en los que interpreta obras populares y académicas de diversos compositores.

El quiosco muestra los nombres de Manuel M. Ponce, Miguel Lerdo de Tejada, Alfonso Esparza Oteo, Genaro Codina, Ignacio Fernández Esperón, Guty Cárdenas, Mario Talavera y Julián Carrillo.

Para las nuevas generaciones, estos nombres son prácticamente desconocidos, pero son personajes que vivieron y alcanzaron la fama en un periodo de nuestra historia.

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Manuel M. Ponce

Manuel María Ponce Cuéllar nació en Fresnillo, Zacatecas, en 1882 y falleció en 1948 a los 66 años. Fue uno de los músicos más reconocidos en el ámbito internacional de su época. Hizo estudios en Europa y a su regreso fue director de la Escuela Nacional de Música, del Conservatorio Nacional y de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Su producción musical es inmensa y puso un interés especial en explorar "la música del pueblo", por lo que se le considera el padre del nacionalismo musical mexicano. Su pieza para piano "Intermezzo" es una joya, pero más popular fue su canción "Estrellita".

Miguel Lerdo de Tejada

Pianista y compositor nacido en Morelia, Michoacán, en 1869 y muerto en 1941 a los 72 años. Se interesó por los cantos populares de México, muchos de los cuales musicalizó.

Dirigió durante 40 años la Orquesta Típica Mexicana, la agrupación orquestal más antigua del país y que sigue vigente como Orquesta Típica de la Ciudad

de México.

De este compositor, vale la pena escuchar los valses "México Bello", "Perjura" y especialmente "El Faisán", pieza que narra una bella historia de amor y desamor entre una princesa y un doncel, con la intervención de una misteriosa hada.

Alfonso Esparza Oteo

Nació en Aguascalientes en 1894 y murió en 1950 a los 56 años. Fue alumno de Manuel M. Ponce y en su juventud militó en la División del Norte de Francisco Villa, alcanzando el grado de Mayor.

El 17 de julio de 1928, mientras dirigía la Orquesta Típica Mexicana en el restaurante "La Bombilla" de la Ciudad de México, fue testigo del magnicidio de Álvaro Obregón a manos de José de León Toral.

Formó el cuarteto "Los Ases de la Canción" junto con Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Fernández Esperón y Mario Talavera. Se interesó especialmente por la defensa de los derechos de autor y en 1945 fundó, junto a otros colegas, el Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música, antecedente directo de la actual Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Es el autor de canciones populares como "Mi gusto es", "La Rondalla" y "Un Viejo Amor".

Genaro Codina

Genaro Codina Fernández fue un zacatecano nacido en 1852 y muerto en 1901 a los 49 años. Es el compositor de la célebre Marcha de Zacatecas, considerada por algunos como un segundo himno nacional.

Genaro no tuvo educación musical académica, sin embargo, aprendió a tocar diversos instrumentos y en especial el arpa, que dominó con maestría. En este instrumento compuso la primera versión de la "Marcha Aréchiga" dedicada al gobernador zacatecano Jesús Aréchiga, quien prefirió que la bella pieza, ya con los arreglos musicales de Fernando Villalpando Ávila, se llamara "Marcha de Zacatecas".

Ignacio Fernández Esperón

Conocido también por su seudónimo, "Tata Nacho", este compositor nació en Oaxaca, Oaxaca, en 1894, y murió en 1968 a los 74 años.

Hizo estudios de música en Nueva York donde fue compañero de cuarto de George Gershwin, compositor de "Rapsodia en Azul" y otras obras que amalgaman el jazz con la música sinfónica. Estudió también en Europa y a su regreso luchó por el reconocimiento y protección de los derechos de autor junto con su primo Manuel Esperón y sus amigos Alfonso Esparza Oteo y Mario Talavera. De él, se recuerda la hermosa canción "La Borrachita", así como "Quiero ver" y "Nunca, nunca, nunca".

Guty Cárdenas

De los ocho músicos del quiosco, es el que murió más joven, a los 27 años, asesinado por un español en 1932 luego de una discusión en el bar "Salón Bach", de la Ciudad

de México.

Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo nació en Mérida, Yucatán, en 1905 y a pesar de su corta existencia se convirtió en uno de los mayores representantes de la trova yucateca clásica con alrededor de 50 canciones de su autoría entre las que destacan "Qué te ha dado esa mujer", "Varita de nardo", "Corrido de Cananea" y "Canción Mixteca".

Mario Talavera

Nacido en Xalapa, Veracruz, en 1885 y muerto en 1960 a los 75 años. Mario Talavera Andrade estudió en el Conservatorio Nacional de México; fue cantante de ópera; director de la Orquesta Típica Mexicana e integrante del cuarteto "Los Ases de la Canción". También defendió los derechos de autor y participó en la fundación del primer Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música.

De su autoría, fueron populares algunas canciones de corte fino y aires porfirianos, como "China", en la que se mencionan los rebozos de Santa María del Río; "Arrullo" y "El Nopal".

Julián Carrillo

Es el único potosino inscrito en el quiosco de la Plaza de Armas. Nació en Ahualulco, en 1875 y murió en 1965 a los 90 años.

Hijo de padres indígenas, Julián destacó a temprana edad por su talento musical y estudió en el Conservatorio Nacional. Más adelante hizo estudios en Europa con el apoyo del presidente Porfirio Díaz y volvió al país a formar orquestas y dirigir el Conservatorio. Destacó también como gran violinista y como impulsor del microtonalismo con su teoría del "Sonido 13".

Como compositor, creó conciertos, sonatas, misas y sinfonías.