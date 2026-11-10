PRI perfila a Galindo a gubernatura

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El PRI perfila una posible distribución de candidaturas con el PAN para las elecciones de 2027, en la que Enrique Galindo Ceballos encabezaría la apuesta por la gubernatura y Acción Nacional tendría la postulación a la presidencia municipal de San Luis Potosí, en caso de concretarse una coalición entre ambos partidos.

PRI mantiene a Enrique Galindo como principal candidato

El Comité Directivo Estatal del PRI confirmó que el alcalde capitalino se mantiene como la principal carta del tricolor para competir por el gobierno del estado, pese a que también participa en el proceso interno del PAN para definir sus coordinaciones políticas.

La dirigencia priista señaló que si Galindo encabeza la candidatura estatal por su partido dentro de una eventual alianza, correspondería al PAN definir el perfil para competir por la alcaldía capitalina. Sin embargo, aclaró que todavía no existe un acuerdo sobre el reparto de posiciones, pues las negociaciones entre ambos partidos continúan en el ámbito nacional.

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PRI invita a Movimiento Ciudadano a frente opositor

La directiva estatal sostuvo que el presidente municipal es el perfil mejor posicionado de su partido y rechazó que exista un distanciamiento entre ambos. Sobre las versiones de un posible acercamiento de Galindo con Morena, el partido evitó pronunciarse y consideró que corresponde al propio alcalde aclarar su futuro político.

El PRI mantiene abierta la invitación a Movimiento Ciudadano para construir un frente opositor rumbo a 2027, y su directiva señaló que buscarán acuerdos con partidos que no vayan en alianza con Morena. Mientras tanto, las definiciones de candidaturas deberán esperar los tiempos electorales y los acuerdos entre las dirigencias partidistas.