Elí Cervantes se lanza contra el nepotismo

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Por designación del Comité Nacional de Elecciones de Morena, se formalizó este lunes la designación de Elí César Cervantes Rojas como el Coordinador de la Defensa de la Transformación en San Luis Potosí.

El anunció se dio a conocer en un evento en la Ciudad de México, donde el exsenador y director estatal del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), recibió el nombramiento de manos de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

En el evento también estuvo presente la lideresa estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez. Al tomar la palabra, Cervantes Rojas advirtió que se le dará impulso a la Cuarta Transformación en territorio y en diálogo con todos los sectores, en aras de ganar en los comicios de 2027.

Reiteró que Morena rechazará el "nepotismo" en los próximos comicios y "a la clase política que hace negocios al amparo del poder". Llamó a los distintos grupos y perfiles del partido a trabajar en equipo rumbo a 2027, al señalar que la designación de una nueva coordinación no debe significar el cierre de la participación de quienes contendieron por encabezar el proyecto.

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