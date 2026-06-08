logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Fotogalería

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Emprende el Ayuntamiento poda preventiva

Por Rolando Morales

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
A
Emprende el Ayuntamiento poda preventiva
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que el área municipal mantiene labores preventivas en el arbolado urbano para reducir riesgos durante la temporada de lluvias, especialmente en ejemplares que presentan señales de deterioro o posibles afectaciones estructurales.

      El funcionario explicó que la caída reciente de un árbol en el barrio de Tequisquiapan evidenció problemas que pueden originarse años atrás por intervenciones urbanas que dañaron su sistema radicular. Señaló que al revisar el ejemplar se detectó una coloración distinta en la raíz, indicio de afectaciones previas que habrían debilitado su estabilidad.

      Azuara comentó que durante obras realizadas décadas atrás, como la colocación de maceteros o pisos, pudieron haberse cortado raíces principales, dejando al árbol sostenido únicamente por raíces secundarias. Bajo esas condiciones, la combinación de lluvia y viento terminó por provocar su caída.

      No obstante, destacó que el municipio ha intensificado las revisiones de árboles considerados vulnerables con el objetivo de intervenir antes de que representen un peligro para la población. Estas acciones incluyen diagnósticos técnicos y trabajos de manejo de copa para disminuir el peso de los ejemplares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar árboles que presenten inclinaciones, ramas secas o cualquier condición que pueda representar un riesgo. Añadió que cada reporte es atendido mediante un diagnóstico previo para determinar las acciones preventivas necesarias antes de que ocurra algún incidente.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública
        Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública

        Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública

        SLP

        PULSO

        El Decreto de Movilidad Laboral 2025 ha facilitado el cambio de centro de trabajo para 75 mil maestros.

        MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado
        MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado

        MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado

        SLP

        Pulso Online

        Plantea más debates obligatorios, auditorías patrimoniales a candidatos y cambios en el reparto de financiamiento a partidos

        Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales
        Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales

        Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales

        SLP

        Pulso Online

        Iniciativa busca reconocer como violencia digital la suplantación de identidad, amenazas y difusión indebida de datos personales

        Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado
        Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado

        Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado

        SLP

        Redacción

        Marcos Palencia, de 29 años, fue trasladado a un hospital