Emprende el Ayuntamiento poda preventiva

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Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que el área municipal mantiene labores preventivas en el arbolado urbano para reducir riesgos durante la temporada de lluvias, especialmente en ejemplares que presentan señales de deterioro o posibles afectaciones estructurales.

El funcionario explicó que la caída reciente de un árbol en el barrio de Tequisquiapan evidenció problemas que pueden originarse años atrás por intervenciones urbanas que dañaron su sistema radicular. Señaló que al revisar el ejemplar se detectó una coloración distinta en la raíz, indicio de afectaciones previas que habrían debilitado su estabilidad.

Azuara comentó que durante obras realizadas décadas atrás, como la colocación de maceteros o pisos, pudieron haberse cortado raíces principales, dejando al árbol sostenido únicamente por raíces secundarias. Bajo esas condiciones, la combinación de lluvia y viento terminó por provocar su caída.

No obstante, destacó que el municipio ha intensificado las revisiones de árboles considerados vulnerables con el objetivo de intervenir antes de que representen un peligro para la población. Estas acciones incluyen diagnósticos técnicos y trabajos de manejo de copa para disminuir el peso de los ejemplares.

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Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar árboles que presenten inclinaciones, ramas secas o cualquier condición que pueda representar un riesgo. Añadió que cada reporte es atendido mediante un diagnóstico previo para determinar las acciones preventivas necesarias antes de que ocurra algún incidente.