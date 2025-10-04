Empresa IMPRO inicia su expansión en San Luis Potosí

La empresa IMPRO Américas, la séptima fabricante de productos de fundición instalada con 227 mil metros cuadrados en el Parque Industrial World Trade Center II, inicia la expansión y representantes de la compañía y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado Jesús Salvador González Martínez, acudieron a la base regional Guadalajara de la Comisión Federal de Electricidad, para solicitar la ampliación del suministro.

Para ese efecto, en la ciudad de Guadalajara, González Martínez se reunió con Albino Soriano Zúñiga, encargado de despacho de la Gerencia Regional de Transmisión Occidente.

La gestión de este viernes, versa sobre la petición de colocación de una planta de 40 megavatios que permitirá expandir las operaciones y una adicional para el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica, que permitan las liberaciones pendientes con el área de transmisión de energía.

La empresa fabrica plantas de mecanizado de precisión, fundición de diferentes materiales y componentes automotrices y aeroespaciales.

La compañía en plena expansión inició su construcción en septiembre de 2019, con una inversión inicial de 120 millones de dólares, y fue planeada para desarrollar productos de refuerzo del cluster médico, el cluster automotriz y el cluster aeroespacial.

Además, desarrolla fundición a la cera perdida y algunas piezas para la construcción.