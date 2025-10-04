En SGS está activa la campaña de vacunación contra el sarampión
El Servicio Médico de Soledad de Graciano Sánchez, en colaboración con la Unidad de Medicina Familiar No. 5 y los Servicios de Salud, mantiene activa la campaña de vacunación contra el sarampión, la rubéola y la DPT, dirigida a niñas y niños en edad preescolar de diversos planteles.
De acuerdo con el informe del gobierno municipal, hasta la fecha se han aplicado un total de 194 vacunas, de las cuales se han aplicado a 11 adultos y 164 menores. Sumada la aplicación de gotas de vitamina A, da un total de 187 menores beneficiados, es decir, a 23 niños que ya tenían su esquema de vacunación completo solo les aplicaron gotitas de vitamina A.
La vacunación se llevó a cabo en el Instituto “Gabilondo Soler” en el jardín de niños “Guadalupe Rodea de J.” de la Cabecera Municipal; en el jardín de niños “Moctezuma” en la colonia San Felipe; y el jardín de niños “Manuel González”, también en San Felipe.
Asimismo, se acudió al “Instituto San Javier” de la Cabecera Municipal; al “Instituto Miguel de Cervantes”; al jardín de niños “Pablo Neruda” de la colonia Azaleas; y al jardín de niños “Valentín Gama” de la colonia Morelos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La vacunación además se estuvo llevando a cabo en
los distintos consultorios médicos gratuitos del municipio, entre ellos el de Cactus, Enrique Estrada, San Felipe, la Cabecera municipal, en la comunidad de Palma de la Cruz y Estación Techa.
Para quienes no han recibido la vacuna, se solicita a las familias llevar la cartilla de vacunación de sus hijos para garantizar la correcta administración de las dosis, en el horario de atención de estos consultorios.
no te pierdas estas noticias
En Soledad toman kinder ante indiferencia de las autoridades
Flor Martínez
Paterfamilias de un preescolar en la colonia La Lomita denunciaron serias afecciones del plantel
Necesario, nuevo modelo de gestión del agua para SGS
Ana Paula Vázquez
Esto iniciaría la transición del Interapas al control municipal: Gámez Macías
Detectan en SL, 114 casos de cáncer de mama durante 2025
Rubén Pacheco
En todos los casos, las mujeres resultaron víctimas de padecimiento en la entidad potosina