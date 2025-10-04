En SGS está activa la campaña de vacunación contra el sarampión

El Servicio Médico de Soledad de Graciano Sánchez, en colaboración con la Unidad de Medicina Familiar No. 5 y los Servicios de Salud, mantiene activa la campaña de vacunación contra el sarampión, la rubéola y la DPT, dirigida a niñas y niños en edad preescolar de diversos planteles.

De acuerdo con el informe del gobierno municipal, hasta la fecha se han aplicado un total de 194 vacunas, de las cuales se han aplicado a 11 adultos y 164 menores. Sumada la aplicación de gotas de vitamina A, da un total de 187 menores beneficiados, es decir, a 23 niños que ya tenían su esquema de vacunación completo solo les aplicaron gotitas de vitamina A.

La vacunación se llevó a cabo en el Instituto “Gabilondo Soler” en el jardín de niños “Guadalupe Rodea de J.” de la Cabecera Municipal; en el jardín de niños “Moctezuma” en la colonia San Felipe; y el jardín de niños “Manuel González”, también en San Felipe.

Asimismo, se acudió al “Instituto San Javier” de la Cabecera Municipal; al “Instituto Miguel de Cervantes”; al jardín de niños “Pablo Neruda” de la colonia Azaleas; y al jardín de niños “Valentín Gama” de la colonia Morelos.

La vacunación además se estuvo llevando a cabo en

los distintos consultorios médicos gratuitos del municipio, entre ellos el de Cactus, Enrique Estrada, San Felipe, la Cabecera municipal, en la comunidad de Palma de la Cruz y Estación Techa.

Para quienes no han recibido la vacuna, se solicita a las familias llevar la cartilla de vacunación de sus hijos para garantizar la correcta administración de las dosis, en el horario de atención de estos consultorios.