Empresa reponsable de obra en la ´57 indemnizará a deudos

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La empresa responsable de las obras que se realizaban en la lateral de la carretera 57, donde el miércoles pasado falleció un motociclista por culpa de una irregularidad en la superficie, será la encargada de cubrir la indemnización para la familia del joven, precisó Juan Gerardo Castillo Mata, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

En la protesta de motociclistas realizada el jueves pasado, la Subsecretaría de Gobernación del Gobierno del Estado, confirmó que se nivelará el área afectada, así como bachear, señalizar y cubrir la reparación del daño para los deudos de la víctima.

El comisionado refirió que se comunicó con el hermano del joven muerto, a quien le informó haber tenido comunicación con la constructora, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Complementó que se encuentra en proceso de definir la forma en que los familiares puedan ejercer el derecho de indemnización con la compañía, a fin de cubrir la reparación integral del daño.

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Explicó que, al momento no podría establecer el monto correspondiente para la familia, pues se deben valorar las particularidades del caso, por ejemplo, las necesidades y características que no son iguales para todos los asuntos.

En entrevista, Castillo Mata subrayó que se revisará si el joven muerto tenía dependientes económicos, hijos y cualquier otra situación para poder considerarla dentro del proceso de indemnización.

"Desde ayer yo entablé comunicación con la familia del occiso o la víctima directa. Hablé con uno de sus hermanos, le expliqué los servicios que nosotros como Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tenemos la obligación de brindarle", remató.