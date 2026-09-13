Empresas no pueden cuidar la salud mental

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Las empresas del sector industrial de San Luis Potosí todavía enfrentan dificultades para implementar mecanismos suficientes de prevención y atención de la salud mental de sus trabajadores, reconoció Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

La dirigente empresarial señaló que no todas las compañías cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar programas de atención, principalmente porque requieren personal especializado, instalaciones adecuadas y recursos económicos para su operación.

Explicó que estas limitaciones representan uno de los principales retos para que las empresas puedan fortalecer las acciones relacionadas con la salud mental dentro de los centros de trabajo, particularmente aquellas que no tienen capacidad para mantener áreas o especialistas dedicados exclusivamente a este tema.

Elizalde Martínez consideró que la atención de la salud mental es un rubro que debe recibir mayor importancia dentro de las empresas, aunque reconoció que el sector todavía se encuentra en una etapa de adaptación para poder responder adecuadamente a las necesidades de los trabajadores.

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"Me parece que es un rubro importante, hay que atenderlo, no estamos todavía preparados, hay mucho trabajo por hacer", sostuvo la presidenta de Canacintra.