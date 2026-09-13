logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Empresas no pueden cuidar la salud mental

Reconoce líder empresarial que es una necesidad apremiante

Por Samuel Moreno

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Empresas no pueden cuidar la salud mental
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las empresas del sector industrial de San Luis Potosí todavía enfrentan dificultades para implementar mecanismos suficientes de prevención y atención de la salud mental de sus trabajadores, reconoció Imelda Elizalde Martínez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

      La dirigente empresarial señaló que no todas las compañías cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar programas de atención, principalmente porque requieren personal especializado, instalaciones adecuadas y recursos económicos para su operación.

      Explicó que estas limitaciones representan uno de los principales retos para que las empresas puedan fortalecer las acciones relacionadas con la salud mental dentro de los centros de trabajo, particularmente aquellas que no tienen capacidad para mantener áreas o especialistas dedicados exclusivamente a este tema.

      Elizalde Martínez consideró que la atención de la salud mental es un rubro que debe recibir mayor importancia dentro de las empresas, aunque reconoció que el sector todavía se encuentra en una etapa de adaptación para poder responder adecuadamente a las necesidades de los trabajadores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Me parece que es un rubro importante, hay que atenderlo, no estamos todavía preparados, hay mucho trabajo por hacer", sostuvo la presidenta de Canacintra.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Se platicaría con el PVEM, si la dirigencia nacional lo pide: Morena
        Se platicaría con el PVEM, si la dirigencia nacional lo pide: Morena

        Se platicaría con el PVEM, si la dirigencia nacional lo pide: Morena

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        En San Luis, el movimiento busca fortalecer su fuerza propia tras la experiencia de 2024, dice Rita Ozalia Rodríguez

        Constructora cubrirá indemnización por muerte de Zuriel: CEEAV
        Constructora cubrirá indemnización por muerte de Zuriel: CEEAV

        Constructora cubrirá indemnización por muerte de Zuriel: CEEAV

        SLP

        Rubén Pacheco

        Así lo aseguró Juan Gerardo Castillo Mata, titular de la comisión de atención a víctimas

        Programa Vivienda para el Bienestar avanza lento en SLP: Canadevi
        Programa Vivienda para el Bienestar avanza lento en SLP: Canadevi

        Programa "Vivienda para el Bienestar" avanza lento en SLP: Canadevi

        SLP

        Samuel Moreno

        La zona metropolitana presenta mayor rezago, dijo Lárraga Escobedo

        Gobierno retomará iniciativa de castración química
        Gobierno retomará iniciativa de castración química

        Gobierno retomará iniciativa de "castración química"

        SLP

        Rubén Pacheco

        La propuesta para castigar a violadores ingresó al Congreso del Estado desde abril del 2023