En 2025, récord de denuncias en SLP

De acuerdo al reporte correspondiente a diciembre de 2025 de cifras delictivas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el año pasado se registraron 60 mil 058 delitos en la entidad, lo que implica que ha sido el peor año en materia de seguridad en los 28 que el gobierno federal realiza el conteo.

El reporte indica que el año pasado se rompió la marca de los 60 mil delitos. Lo más cerca que estuvo el estado de alcanzar ese hito fue 2024, cuando hubo 58 mil 740 delitos.

Precisamente con respecto al año anterior, durante 2025 se registraron en la entidad mil 318 delitos más, lo que implica un alza de 2.19 por ciento.

Uno de los motivos principales por los que el año se rebasaron las marcas de años previos de más denuncias fue el enorme crecimiento que experimentó el delito de narcomenudeo durante el año pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 2024 hubo siete mil 426 querellas contra ese delito presentadas ante la Fiscalía General del Estado. El año pasado, se dispararon a doce mil 329, casi cinco mil más, lo que implicó un crecimiento de 66 por ciento.

El otro delito que más creció el año pasado, aunque en una proporción no tan alta, fue el de violencia familiar, que pasó de nueve mil 562 a nueve mil 964 casos, un incremento absoluto de 402 denuncias y proporcional de cuatro por ciento.

Prácticamente, el incremento de esa incidencia convirtió al 2025 en el año con más denuncias desde que se inició el conteo en 1997.

En contraste con esta situación, casi todos los delitos restantes disminuyeron.

Los homicidios dolosos bajaron de 444 víctimas registradas en 2024 a 207 el año pasado. La baja fue de 53 por ciento. También disminuyó más de la mitad el feminicidio, pues de 15 denuncias, bajó a siete la incidencia el año pasado.

El robo total se redujo 15 por ciento, al bajar de 24 mil 485 casos a 20 mil 833. Ademàs, disminuyeron generalizadamente todas sus modalidades.