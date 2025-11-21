logo pulso
En Ahualulco, “nada fuera de lo común”

Por Rubén Pacheco

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A

Luego del asesinato de cinco hombres en la comunidad de Cerro Blanco, en el municipio de Ahualulco, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la operatividad y gobernabilidad del municipio se desarrolla con normalidad.

Para el mando policiaco, el crimen de la delincuencia organizada no está relacionado con Ahualulco, ni con otro municipio, sin embargo, no especificó si se refería a si las víctimas eran originarias del lugar. 

Sostuvo que después de los hechos, la Guardia Civil Estatal (GCE) realizó varios operativos de vigilancia y disuasión en la cabecera municipal y las localidades que lo conforman, y no se detectó nada “fuera de lo común”.

“Nosotros tenemos mucha presencia ahí derivado de eventos anteriores. Estamos muy pendientes realizando patrullamiento (sic), pero más realizando inteligencia de gabinete y de campo”, comentó.

Juárez Hernández defendió que la corporación estatal mantiene acciones en las fronteras con otros estados limítrofes, por ejemplo, con Guanajuato, donde puede darse el ingreso de células delictivas.

“La Policía de Investigación, precisamente había estado hablando con el director y la fiscal, y creo que ellos ya traen más avances, pero les correspondería a ellos, porque tiene la carpeta de investigación y los avances”, remató.  

