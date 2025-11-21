“Los seguros pagarán arreglo de 161 escuelas”

El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que se logró conciliar un total de 161 escuelas dañadas por las lluvias con el seguro institucional, en tanto que otras 20 instituciones, serán atendidas por la administración estatal.

Algunas escuelas, como las que se ubican cerca del caudal de los ríos, la reconstrucción tendrá que ser completa, es decir: “desde cero”.

Como titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Torres Cedillo dijo que, originalmente, se tramitó la aplicación del seguro institucional para 181 escuelas, pero que la cifra se ajustó finalmente a 161 que fueron las que cumplieron con todos los requisitos solicitados por la aseguradora.

De las 20 instituciones que atenderá la administración estatal, nueve quedaron “prácticamente destruidas y la mayor parte de éstas, en el municipio de Matlapa; otra en San Vicente Tancuayalab y otra en Ébano”.

Para hacer efectivo el seguro, que aplica solamente a escuelas públicas, se realizaron inspecciones en sitio; se entregaron diversos documentos y se aportaron pruebas fotográficas de los daños ocasionados por las lluvias y por las crecientes de los ríos.

El secretario afirmó que San Luis Potosí fue el primer estado en completar las evaluaciones del seguro y que, por ende, será el primero en obtener reposiciones de mobiliario y equipo, lo que incluye computadoras, multifuncionales, proyectores y otros tipos de aparatos.