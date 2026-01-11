En aumento, narcomenudeo

Hasta el mes de noviembre del 2025, los delitos de extorsión y narcomenudeo continúan siendo los que mayor incidencia de casos registran en la capital potosina, presentando aumentos considerables con respecto al periodo anterior, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tan solo en el onceavo mes del 2025, la capital potosina registró un total de 8 casos de extorsión, mientras que en el mismo periodo del 2024 fueron un total de 5 carpetas de investigación abiertas por este delito.

En el caso del delito de narcomenudeo, noviembre cerró con un total de 352 casos, 20.9 por ciento más que en el mismo mes del 2024, dicha cifra representa una tasa de 39.32 casos por cada 100 mil habitantes.

De enero a noviembre del año pasado, la capital potosina ha registrado un total de 77 casos de extorsión cifra que equivale a un incremento anual del 35 por ciento a comparación de los 57 casos acumulados en el mismo periodo del 2024 e implica una tasa de 8.6 casos por cada 100 mil habitantes.

Para el narcomenudeo se registró un acumulado anual hasta el onceavo mes del año pasado de 4 mil 493 casos de narcomenudeo, lo que representa un alza anual del 29.5% y una tasa de 501.8 casos por cada 100 mil habitantes.