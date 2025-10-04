En cierre de números para pagarle a la UASLP, dice Ricardo Gallardo Cardona

Ya se están cerrando números para terminar de saldar el adeudo que se mantiene con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), declaró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Durante su visita al municipio de Rioverde, el mandatario estatal dijo que la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado, está a cargo de llevar a cabo tales cierres, a fin de que "todos salgan contentos y que no tenga ningún problema nadie"

En breve entrevista con la prensa local, manifestó que las versiones sobre que la casa de estudios potosina podría cerrar ante la falta de solvencia financiera, corresponden a "tonterías".

Este jueves por la tarde, alrededor de 70 estudiantes de diferentes facultades de la UASLP salieron a manifestarse para exigir al Gobierno del Estado cubrir los adeudos millonarios de la casa de estudios, sin embargo, se encontraron con un grupo de choque.

Con corte a finales de septiembre pasado, la administración gallardista acumula un pasivo de 229 millones 103 mil 497 pesos, de acuerdo con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP)