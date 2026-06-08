logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Fotogalería

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En el basurero, 73% de desechos de empresas

Este dato hasta el 2023, en reporte según el Inegi, pocas son las empresas que reciclan

Por Rubén Pacheco

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
A
En el basurero, 73% de desechos de empresas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hasta el 2023, del total de las unidades económicas o empresas censadas en la entidad potosina, el 73 por ciento de los materiales de desecho o residuos generados terminaron en un relleno sanitario o basurero.

      En el 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuestionó a 6 mil 132 compañías sobre la temática de medio ambiente, entre ello, la forma en que desechan los residuos acumulados.

      De ellas, 4 mil 498 respondieron que el principal destino de sus desechos son rellenos sanitarios y mil 305 afirmaron que los entregó a empresas de servicio de manejo y transporte de residuos.

      En tanto, 68 aseguraron que mantuvieron reciclaje en el proceso de producción o en la prestación de servicios, 133 afirmaron que reusaron los materiales de desecho en el proceso de producción y 128 optaron por otro medio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Es decir, el 73 por ciento de la basura de la iniciativa privada potosina concluye en un relleno sanitario o basurero, indican los datos del Módulo de Medio Ambiente de los Censos Económicos (CE) 2024.

      Pese al alto porcentaje, el estudio demoscópico advierte que 4 mil 786 empresas dijeron que no pagaron una cuota para la recolección de residuos o desechos generados.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública
        Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública

        Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública

        SLP

        PULSO

        El Decreto de Movilidad Laboral 2025 ha facilitado el cambio de centro de trabajo para 75 mil maestros.

        MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado
        MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado

        MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado

        SLP

        Pulso Online

        Plantea más debates obligatorios, auditorías patrimoniales a candidatos y cambios en el reparto de financiamiento a partidos

        Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales
        Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales

        Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales

        SLP

        Pulso Online

        Iniciativa busca reconocer como violencia digital la suplantación de identidad, amenazas y difusión indebida de datos personales

        Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado
        Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado

        Explota vivienda en Carranza; hay un lesionado

        SLP

        Redacción

        Marcos Palencia, de 29 años, fue trasladado a un hospital