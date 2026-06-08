En el basurero, 73% de desechos de empresas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hasta el 2023, del total de las unidades económicas o empresas censadas en la entidad potosina, el 73 por ciento de los materiales de desecho o residuos generados terminaron en un relleno sanitario o basurero.

En el 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuestionó a 6 mil 132 compañías sobre la temática de medio ambiente, entre ello, la forma en que desechan los residuos acumulados.

De ellas, 4 mil 498 respondieron que el principal destino de sus desechos son rellenos sanitarios y mil 305 afirmaron que los entregó a empresas de servicio de manejo y transporte de residuos.

En tanto, 68 aseguraron que mantuvieron reciclaje en el proceso de producción o en la prestación de servicios, 133 afirmaron que reusaron los materiales de desecho en el proceso de producción y 128 optaron por otro medio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Es decir, el 73 por ciento de la basura de la iniciativa privada potosina concluye en un relleno sanitario o basurero, indican los datos del Módulo de Medio Ambiente de los Censos Económicos (CE) 2024.

Pese al alto porcentaje, el estudio demoscópico advierte que 4 mil 786 empresas dijeron que no pagaron una cuota para la recolección de residuos o desechos generados.