En el basurero, 73% de desechos de empresas
Este dato hasta el 2023, en reporte según el Inegi, pocas son las empresas que reciclan
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Hasta el 2023, del total de las unidades económicas o empresas censadas en la entidad potosina, el 73 por ciento de los materiales de desecho o residuos generados terminaron en un relleno sanitario o basurero.
En el 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuestionó a 6 mil 132 compañías sobre la temática de medio ambiente, entre ello, la forma en que desechan los residuos acumulados.
De ellas, 4 mil 498 respondieron que el principal destino de sus desechos son rellenos sanitarios y mil 305 afirmaron que los entregó a empresas de servicio de manejo y transporte de residuos.
En tanto, 68 aseguraron que mantuvieron reciclaje en el proceso de producción o en la prestación de servicios, 133 afirmaron que reusaron los materiales de desecho en el proceso de producción y 128 optaron por otro medio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Es decir, el 73 por ciento de la basura de la iniciativa privada potosina concluye en un relleno sanitario o basurero, indican los datos del Módulo de Medio Ambiente de los Censos Económicos (CE) 2024.
Pese al alto porcentaje, el estudio demoscópico advierte que 4 mil 786 empresas dijeron que no pagaron una cuota para la recolección de residuos o desechos generados.
no te pierdas estas noticias
Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública
PULSO
El Decreto de Movilidad Laboral 2025 ha facilitado el cambio de centro de trabajo para 75 mil maestros.
MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado
Pulso Online
Plantea más debates obligatorios, auditorías patrimoniales a candidatos y cambios en el reparto de financiamiento a partidos
Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales
Pulso Online
Iniciativa busca reconocer como violencia digital la suplantación de identidad, amenazas y difusión indebida de datos personales