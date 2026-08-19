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En el limbo, la salida de SGS de Interapas

Por Rolando Morales

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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En el limbo, la salida de SGS de Interapas
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      El alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que no se han retomado las mesas de trabajo con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para avanzar en el proceso de separación del organismo operador de agua, por lo que el tema permanece en un "limbo" administrativo.

      Galindo recordó que tras plantearse la separación formal se realizaron únicamente tres reuniones de trabajo, en las que se trazó una ruta para revisar activos, pasivos, deudas, compromisos laborales y proyectos relacionados con el organismo. 

      Indicó que la información fue presentada a las autoridades soledenses, pero posteriormente dejaron de celebrarse los encuentros programados.

      El edil capitalino señaló que la falta de participación de representantes de Soledad también se ha reflejado en las sesiones de la Junta de Gobierno de Interapas. Incluso, comentó que en la reunión más reciente no asistieron ni el alcalde soledense, ni representantes de la Comisión Estatal del Agua, ni el síndico municipal que forma parte del organismo.

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      A decir de Galindo, la ausencia del presidente municipal de Soledad provoca que las necesidades de ese municipio no sean planteadas directamente en la mesa donde se toman las decisiones relacionadas con el servicio de agua potable y drenaje. Explicó que cada alcalde debe exponer las prioridades de su demarcación, por lo que consideró que actualmente existe un vacío en la representación de los problemas que enfrenta la población soledense.

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