En padrón, solo doce tianguis de Soledad

Descubre la importancia del registro de tianguis para los comerciantes locales.

Por Flor Martínez

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
En padrón, solo doce tianguis de Soledad

De los casi 90 tianguis que operan en el municipio, hasta el momento sólo 12 han sido empadronados por la Dirección de Comercio Municipal, informó la titular del área, Patricia Cuevas.

Señala que la administración actual ha tenido que comenzar prácticamente desde cero, ya que no contaban con registros de la gestión anterior. “Estamos actualizando toda la información referente a los tianguis porque prácticamente no había nada; llevamos 12 empadronados”.

Explicó que los tianguis más grandes del municipio se ubican en las colonias San Francisco y Santo Tomás, con alrededor de 100 puestos los domingos y 50 comerciantes, respectivamente. El mercado de la cabecera municipal del día lunes opera con aproximadamente 60 comerciantes.

En cuanto a irregularidades, la funcionaria señaló que algunos dirigentes de tianguis han solicitado pagos a los vendedores sin informar claramente el destino del dinero.

“En el tianguis Ponciano Arriaga, los líderes piden desde 20 hasta 70 pesos a los comerciantes sin explicar para qué se utiliza”, indicó.

