Prisión preventiva a sujeto por homicidio

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que Alejandro “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva, derivado de su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2025, cuando la víctima fue agredida en un domicilio de la comunidad Aguacatillos, en Rayón, y perdió la vida a causa de lesiones provocadas por un arma punzocortante y objetos contundentes.

Agentes del Ministerio Público de la Delegación Tercera de la FGESLP iniciaron la carpeta de investigación correspondiente, recabando entrevistas y otros datos de prueba que establecieron la probable participación del imputado. Con base en ello, la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó la orden de aprehensión emitida por un Juez de Control.

Durante la audiencia de continuación de la vinculación, los agentes Fiscales presentaron los argumentos y pruebas pertinentes ante la autoridad judicial, quien determinó vincular a proceso a Alejandro “N” y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde mientras se define su situación legal.