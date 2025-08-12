En Pozos sólo reportan un conflicto escolar

La Dirección de Educación de Villa de Pozos, hasta el momento, tiene un solo reporte de quejas contra asociaciones de padres de familia en planteles escolares de esta demarcación y se trata de la Escuela Primaria "Camilo Arriaga" ubicada en Prados de San Vicente segunda sección.

La dependencia intervino como mediadora entre las partes para que se apegaran a la normatividad vigente en temas educativos. Al parecer, se trata de un asunto entre particulares en el que, luego de labores de mediación y conciliación, se llegó a un acuerdo entre las personas involucradas. Como sea, se hizo la recomendación de acudir ante la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) para llegar a una solución de fondo y definitiva, ya que dicha escuela primaria depende de la instancia estatal.

La Dirección de Educación de Pozos aclaró que el Concejo Municipal tiene a su cargo únicamente dos espacios educativos: el Centro Educativo TEPEU, ubicado en la calle de Veracruz 415 en la tercera sección de Prados de San Vicente, a cargo del Sistema Municipal DIF, y la Preparatoria "Carlos Jonguitud Barrios" de la colonia Los Silos, que es un plantel de nueva creación que iniciará este nuevo ciclo escolar con su primera generación.

Como sea, la citada Dirección ofreció sus servicios de mediación, orientación y conciliación para resolver conflictos en otras escuelas de Villa de Pozos, con la aclaración de que siempre se deberá informar a las autoridades estatales, ya sea a la SEGE o al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí