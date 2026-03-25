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En San Luis Potosí queda impune 93.1% de delitos

Estudio de México Evalúa descubre “cifra negra” de 92.9%

Por Rolando Morales

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
En San Luis Potosí queda impune 93.1% de delitos

Hasta el 2024, el estado de San Luis Potosí registró un índice de impunidad del 93.18 por ciento. Este indicador captura el porcentaje de casos que no fueron resueltos efectivamente durante dicho año, de acuerdo con la información de la organización Mexico Evalua.

San Luis Potosí índice de impunidad 2024

Esto de acuerdo con la Radiografía de la Impunidad, 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México, la cual analiza la impunidad en el sistema de justicia penal mexicano a partir de la capacidad efectiva para investigar, procesar y sancionar delitos.

Según las estimaciones a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2024 la entidad potosina registró un total de 46 mil 418 denuncias que fueron acompañadas de llamadas a líneas de emergencia de la entidad.

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Denuncias y carpetas de investigación en San Luis Potosí

Sin embargo, con base en el mismo ejercicio estadístico, se determinó que la entidad potosina mantiene un 92.9 por ciento de cifra oculta, el cual es el porcentaje de delitos que no se denuncian o a los que no se les abre carpeta de investigación respecto al total de delitos en un año.

En el caso del porcentaje de carpetas de investigación abiertas respecto al número de llamadas de emergencia, la entidad registró un total de 109 mil 454 llamadas procedentes por temas de seguridad al 911 y 089 las cuales solo se ingresaron un total de 58 mil 9 carpetas de investigación, lo que representa apenas el 53 por ciento.

Para los casos concluidos por acuerdos reparatorios alcanzados en fiscalías estatales, la entidad potosina apenas alcanzó el 3.61 por ciento; en los tribunales estatales fue del 0.42 por ciento, mientras que en los casos penales concluidos por suspensión condicional del proceso en tribunales estatales fue del 4.14 por ciento.

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