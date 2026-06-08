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En SL, 13 periodistas con mecanismo de protección

La entidad en la posición 64 de 71 ciudades con el indicador de agresiones

Por Ana Paula Vázquez

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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En SL, 13 periodistas con mecanismo de protección
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      Trece periodistas de San Luis Potosí, permanecen incorporados al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, mientras que la entidad se ubicó en la posición 64 de 71 ciudades evaluadas en el indicador de agresiones a periodistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La medición registró una incidencia de 14.25 agresiones y una calificación de 56.63 puntos.

      De acuerdo con el Informe Estadístico Mensual del mecanismo, actualizado al 31 de marzo de 2026, actualmente 23 personas potosinas cuentan con medidas de protección federal. Del total, 13 son periodistas y 10 personas defensoras de derechos humanos.

      Los registros de la Secretaría de Gobernación indican que desde la creación del mecanismo, en 2012, se han presentado 29 solicitudes de incorporación provenientes de San Luis Potosí, incluidas dos durante el primer trimestre de este año. 

      Entre las personas beneficiarias activas en la entidad se encuentran 12 mujeres y 11 hombres. En el caso de las personas defensoras de derechos humanos, nueve de los 10 expedientes corresponden a mujeres, mientras que entre los periodistas protegidos 10 de los 13 casos corresponden a hombres.

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      A nivel nacional, el mecanismo reportó 2 mil 18 personas beneficiarias activas al cierre de marzo de 2026, de las cuales 690 son periodistas y mil 328 personas defensoras de derechos humanos. 

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