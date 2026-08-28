En Soledad, Ecología sanciona diversos negocios

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La Dirección de Ecología Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, ha sancionado a establecimientos que incumplen con las disposiciones de sus manifiestos de impacto ambiental, entre ellos estéticas, peluquerías, panaderías y tortillerías, informó la titular del área, Yasmín Luna Barrios.

Explicó que entre las irregularidades detectadas se encuentra la falta de contenedores para grasas y otros residuos, además de una disposición inadecuada de estos desechos, que en algunos casos terminan en el sistema de alcantarillado.

Señaló que las inspecciones se realizan durante todo el año y tienen como finalidad verificar que los establecimientos de los distintos giros cumplan con la normativa ambiental y realicen un manejo adecuado de sus residuos.

"Las inspecciones se generan para supervisar que no se esté haciendo la disposición correcta de sus residuos, principalmente los que se dedican al giro de alimentos", indicó.

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Detalló Luna Barrios que las sanciones pueden ir de las 10 a las 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la irregularidad detectada.

La problemática también ha sido identificada por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), que durante los trabajos de desazolve de la red ha encontrado residuos como bolas de cabello, aceite y otros desechos dentro de las alcantarillas.

Estos materiales pueden obstruir los conductos y contribuir a la generación de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.