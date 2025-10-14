En stand by, propuesta de castración química

A pocos meses de concluir 2025, la iniciativa de castración química, propuesta por el Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí, desde el año 2023, permanecerá en “stand by” ante otras prioridades legislativas, confirmó el diputado Héctor Serrano Cortés.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que la propuesta sigue bajo análisis, pero ha generado polémica por la forma en que fue presentada, por lo que se buscará adecuarla antes de su eventual discusión.

“Sabemos que el nombre por sí solo ha provocado debate, porque se trata de castración vía química y no física. Buscaremos ajustarla en su momento para presentarla, pero se nos han atravesado otras prioridades, como la reforma para jueces y magistrados del año pasado y, más recientemente, la electoral”, señaló Serrano Cortés.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no precisó una fecha para su presentación, aunque aseguró que la iniciativa permanece en el Congreso del Estado y se revisará para adecuarla a todos los marcos legales, sin que se pueda confirmar si será este mismo año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe recordar que la propuesta original llegó del Ejecutivo Estatal encabezado por Ricardo Gallardo Cardona durante el mes de abril de 2023, es decir, en la Legislatura pasada donde las bancadas locales del Partido Verde y el Partido del Trabajo presentaron una propuesta para el uso de tratamiento médico mediante fármacos, terapia psicológica y psiquiátrica, conocida como Castración Química contra quienes comentan el delito de violencion sexual.