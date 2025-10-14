Realizará Gobierno un censo de daños

CIUDAD VALLES.- Alrededor de 100 millones de pesos destinará el Gobierno del Estado a un aproximado de cinco mil familias que perdieron una parte o todo su patrimonio con las crecientes.

En la mañana, durante su comparecencia remota a la Presidenta de la República, el Gobernador dijo que habría una inversión de 20 mil pesos por casa damnificada y poco después, a mediodía, corroboró que la cantidad de casas que sufrieron daños con las corrientes había sido de cinco mil, mencionando que hoy lunes 13 de octubre comenzó la repartición de recursos y que estaría entregando ayuda, hasta que Bienestar nacional hiciera su consulta.

El censo lo está llevando a cabo gente de Gobierno del Estado, casa por casa, en las zonas afectadas.