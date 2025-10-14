logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizará Gobierno un censo de daños

Por Miguel Barragán

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Realizará Gobierno un censo de daños

CIUDAD VALLES.- Alrededor de 100 millones de pesos destinará el Gobierno del Estado a un aproximado de cinco mil familias que perdieron una parte o todo su patrimonio con las crecientes.

En la mañana, durante su comparecencia remota a la Presidenta de la República, el Gobernador dijo que habría una inversión de 20 mil pesos por casa damnificada y poco después, a mediodía, corroboró que la cantidad de casas que sufrieron daños con las corrientes había sido de cinco mil, mencionando que hoy lunes 13 de octubre comenzó la repartición de recursos y que estaría entregando ayuda, hasta que Bienestar nacional hiciera su consulta.

El censo lo está llevando a cabo gente de Gobierno del Estado, casa por casa, en las zonas afectadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Suben al altar imagen de San Francisco
Suben al altar imagen de San Francisco

Suben al altar imagen de San Francisco

SLP

Jesús Vázquez

Regresan al santo patrono a su altar

Chocan jugadoras y resultan lesionadas
Chocan jugadoras y resultan lesionadas

Chocan jugadoras y resultan lesionadas

SLP

Carmen Hernández

Más de 5 mil casas afectadas por inundaciones
Más de 5 mil casas afectadas por inundaciones

Más de 5 mil casas afectadas por inundaciones

SLP

Redacción

Información del Gobernador en la Mañanera de la Presidenta

Este martes reanudan las clases presenciales
Este martes reanudan las clases presenciales

Este martes reanudan las clases presenciales

SLP

Redacción