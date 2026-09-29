Encomiendan a Juan Jesús Priego un nuevo encargo

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El exrector del Colegio Pontificio Mexicano en Roma, Juan Jesús Priego Rivera, fue designado por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe como titular de la Dimensión de Educación y Cultura de la arquidiócesis de San Luis Potosí.

El anterior titular de la dimensión de educación era el presbítero José Antonio Martínez Ortiz.

Se trata del área responsable de la formación continua de los sacerdotes, la capacitación al personal y las actualizaciones formativas y educativas de religiosos y laicos. La Dimensión de Cultura, por su parte, es la responsable de las manifestaciones de la cultura y el arte relacionados con la actividad religiosa.

Priego Rivera desempeñó cargos como párroco titular y con la llegada de la ahora arzobispo emérito Jesús Carlos Cabrero Romero desempeñó el cargo de vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, luego de ejercer la misma responsabilidad de manera provisional en el período de arzobispado de Luis Morales Reyes, tras la muerte del anterior vocero Darío Pedroza Martínez.

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En 2022, apenas unos meses posteriores a la toma de posesión de la ahora arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, la Conferencia del Episcopado Mexicano eligió al presbítero Juan Jesús Priego como rector del Colegio Pontificio Mexicano en Roma, cargo que desempeñó hasta junio de 2026.

Una vez concluido su cargo se reincorporó a sus labores religiosas en la arquidiócesis de San Luis Potosí, donde celebraba misas en el templo del Divino Maestro y en el Templo de Nuestra Señora de los remedios (Tequis).

La designación de Juan Jesús Priego se da de manera paralela al nombramiento del presbítero Eustorgio Salazar Morales como párroco de San Nicolás Tolentino en el municipio de Tierranueva.