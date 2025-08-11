Encuestas no definen triunfos: Badillo Moreno

El diputado de Morena, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, afirmó que las encuestas difundidas por otros partidos políticos no determinan el resultado de las elecciones ni la eventual incorporación de nuevos perfiles a su partido .

Al ser cuestionado sobre los sondeos recientes del Partido Verde, que lo colocan con ventaja en las preferencias, Badillo Moreno señaló que también ha visto mediciones como la de la casa encuestadora Rubrum, en la que Morena aparece muy por encima de otras fuerzas políticas, aunque advirtió que no todas son confiables.

“Yo creo que las encuestas no van a definir los triunfos. Quien define los triunfos es la propia ciudadanía, que se dará cuenta del trabajo que está realizando cada uno de los perfiles que representan a un partido político. Yo creo que ese tema de las encuestas, la verdad es que lo hemos visto en campañas, hemos visto algunas encuestas que no son tan reales, no sabemos cuál es en verdad, la que nos pueda compartir el sentir de la ciudadanía y que no se deje llevar por algunos otros intereses”, afirmó Badillo Moreno.

Sobre la posibilidad de invitar al alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, a sumarse a Morena, el legislador reiteró que esa determinación corresponde únicamente a los órganos facultados y a la presidenta del partido. “Cuando yo sea dirigente, yo voy a decir quién puede venir y quién no; hoy tengo una tarea en el Legislativo (…) el partido siempre ha sido abierto a personas que puedan coincidir en el proyecto transformador, pero esperaremos a las instancias correspondientes”, indicó.

Añadió que no puede pronunciarse sobre un hecho que no ha ocurrido. “Primero hay que hacerlo y luego ya me preguntan; no puedo opinar de algo que no ha sucedido y no sabemos si va a suceder”, concluyó el diputado.