Descarta EGC negociaciones con Morena
Su relación con Rita Ozalia Rodríguez es de respeto, dice el edil
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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que mantiene una relación cordial con la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, y afirmó que ha recibido atenciones políticas de su parte, situación que, dijo, no ocurre dentro de las filas de su propio partido, el PRI.
Relación de Enrique Galindo con la dirigencia de Morena
Al ser cuestionado sobre posibles acercamientos con Morena, Galindo sostuvo que la presidenta estatal de ese partido es una persona a la que conoce desde hace tiempo y con quien mantiene una relación de respeto y diálogo.
Sin embargo, rechazó que exista algún tipo de negociación política o acuerdos rumbo a futuros procesos electorales.
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Declaraciones sobre negociaciones y trato político
El edil señaló que la dirigente morenista ha tenido gestos de cortesía similares a los que también mantiene con integrantes del Partido Acción Nacional. En contraste, lamentó que esas mismas atenciones no las encuentre dentro del instituto político en el que milita actualmente.
"Me da pena decir que solo en donde no las tengo es en mi partido", expresó Galindo al referirse al trato que recibe de distintas fuerzas políticas.
Pese a las especulaciones sobre un eventual acercamiento con Morena, el alcalde insistió en que no existe ninguna mesa de trabajo, negociación o propuesta formal ni a nivel local ni nacional. Según dijo, la relación se limita a la camaradería política, el diálogo y una convivencia institucional sin compromisos de carácter partidista.
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