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Liga MX: Horarios y canales para ver la jornada 3 este domingo

América busca aprovechar su localía para sumar puntos frente a Santos Laguna en un duelo tradicional.

Por El Universal

Agosto 02, 2026 10:28 a.m.
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Liga MX: Horarios y canales para ver la jornada 3 este domingo
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      Con la pausa por la Leagues Cup a la vuelta de la esquina, la Jornada 3 del Apertura 2026 llega a su desenlace con dos encuentros que prometen muchas emociones para los fanáticos.


      Después de un arranque de torneo lleno de sorpresas, varios equipos buscan aprovechar este último compromiso para llegar con confianza al receso y mantenerse en los puestos protagonistas de la clasificación.

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      La actividad comenzará en el Estadio Azteca, donde América recibirá a Santos Laguna en uno de los duelos con mayor tradición de los últimos años en la Liga MX.
      Las Águilas intentarán hacer valer su condición de local y el respaldo de su afición para sumar tres puntos importantes, mientras que los laguneros buscarán dar la sorpresa y sumar por primera vez en el campeonato.
      Más tarde, la atención se trasladará al Estadio Nemesio Diez, donde Toluca y Necaxa protagonizarán el último partido de la jornada.
      Los escarlatas quieren dejar atrás los tropiezos recientes y enviar un mensaje al resto de los contendientes al título, mientras que los Rayos intentarán mantener el buen ritmo mostrado en el inicio del torneo y sumar un resultado que los mantenga en la pelea por los puestos de privilegio.
      Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos del domingo
      América vs Santos Laguna
      Hora: 17:00 hrs.
      Transmisión: Canal 2 y TUDN, VIX
      Toluca vs Necaxa
      Hora: 19:00 hrs
      Transmisión: VIX

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