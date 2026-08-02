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Leyenda de Tigres lanza advertencia por la crisis del equipo

Torres Nilo mantiene su deseo de regresar como entrenador para devolver al equipo a la élite.

Por El Universal

Agosto 02, 2026 10:30 a.m.
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Leyenda de Tigres lanza advertencia por la crisis del equipo
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      La crisis deportiva que atraviesa Tigres ha encendido las alarmas. La inesperada salida de Guido Pizarro del proyecto y la reciente derrota por (3-2) ante Querétaro han dejado al equipo en una posición poco habitual, lejos del protagonismo y con serias dudas alrededor de su funcionamiento dentro de la cancha.


      Acostumbrado a pelear por títulos y a ubicarse en los primeros lugares de la clasificación, el conjunto felino vive un arranque de Apertura 2026 que ha tomado por sorpresa a sus aficionados.

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      Con apenas un punto sumado en las primeras jornadas y ubicado en la parte baja de la tabla, el equipo regiomontano busca respuestas para revertir una situación.
      Uno de los que no se mostró indiferente ante el complicado momento fue Jorge Torres Nilo, histórico exdefensa de la institución y pieza fundamental en la etapa más exitosa del club.
      El exjugador, que conquistó múltiples campeonatos vestido de auriazul, reconoció su preocupación por el presente de Tigres y aseguró que mantiene intacto su deseo de regresar algún día.
      Durante una reciente participación en Fox, Torres Nilo confesó que uno de sus grandes objetivos es convertirse en entrenador de Tigres en el futuro.
      El exfutbolista aseguró que trabaja para prepararse de la mejor manera posible y que, cuando llegue la oportunidad, espera aportar su experiencia, identidad y conocimiento del club para devolver al equipo a los primeros planos del futbol mexicano.
      "Están en un momento difícil, pero confío en que se van a levantar. No me ilusionan, pero a Tigres es muy difícil decirle que no. Sé que no me van a llamar; aun así, me voy a preparar para hacer campeón a Tigres", mencionó.

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