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Puente de Villa Magna comenzaría a construirse entre diciembre y enero

La obra de dos kilómetros requerirá una inversión inicial de mil millones de pesos y conectará Sierra Leona con Camino a la Presa y Río Santiago

Por Pulso Online

Agosto 02, 2026 09:47 a.m.
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Foto: Gobierno del estado

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      La construcción del Puente de Villa Magna comenzaría entre diciembre de 2026 y enero de 2027, una vez que concluyan los trabajos del Puente de la Familia, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      La obra tendrá una longitud de dos kilómetros y requerirá una inversión inicial superior a los mil millones de pesos. El proyecto contempla conectar Sierra Leona y Villa Magna con Camino a la Presa, el bulevar Río Santiago y otras vialidades del poniente de la capital.

      Gallardo Cardona aseguró que el proyecto ejecutivo ya está concluido. Sin embargo, el Gobierno del Estado todavía no ha informado cuánto durarán los trabajos, cuál será el origen de los recursos ni cuándo se realizará la licitación.

      Según el mandatario, el inicio de la construcción se programó después de concluir el Puente de la Familia para evitar afectaciones simultáneas a la circulación en esa zona.

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      Gallardo Cardona también informó que el próximo miércoles será inaugurado el paso a desnivel de la Arena Potosí. Posteriormente continuarán los trabajos del Puente de la Familia y, al terminar esa obra, comenzará la construcción del puente de Villa Magna.

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